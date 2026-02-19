Booking.com напомнил о простых правилах этикета в самолёте, которые помогают избежать конфликтов и сделать перелёт комфортнее.

Самолёт — место, где мелочи внезапно становятся поводом для ссоры: спинка кресла летит назад, чей-то рюкзак занимает половину полки, а сосед смотрит видео на всю громкость. Чтобы не превращать полёт в испытание, стоит помнить о пяти простых правилах — на них обращает внимание Booking.com в памятке по «самолётному» этикету.

1. Спинка кресла — без резких движений

Если хотите откинуться, делайте это плавно. Перед этим лучше быстро проверить, что у человека сзади не стоит на столике напиток или ноутбук. Резкий «бах» — и настроение испорчено всем.

2. Подлокотники: не забираем всё

Негласный этикет простой: в ряду из трёх мест пассажиру посередине обычно оставляют оба подлокотника — у него меньше пространства. У окна и у прохода и так есть «бонусы».

3. Очередь на выход — не гонка

После посадки не нужно вставать сразу и толпиться в проходе. Быстрее от этого никто не выйдет, а вот давка и раздражение появляются мгновенно. Выходите по рядам — так реально спокойнее.

4. Ручная кладь: полка не только ваша

Небольшой рюкзак спокойно живёт под сиденьем. Верхняя полка — для более крупной ручной клади. Чем меньше вы занимаете места сверху, тем меньше шансов, что кто-то начнёт двигать ваши вещи в поисках свободного угла.

5. Тишина, наушники и минимум «ароматов»

Видео и музыка — только в наушниках. Громкие разговоры лучше приглушить. А еду с сильным запахом и «ароматный» парфюм стоит оставить для земли — в салоне всё ощущается в несколько раз сильнее.