31-летний казахстанский исполнитель Омар Амантаев, более известный как Qarakesek, обвиняется по части 3 статьи 296 УК РК — «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта». Его задержали в сентябре в ходе оперативных мероприятий.

По данным следствия, Qarakesek находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. У него изъяли ZIP-пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно экспертизе, оказалось синтетическим наркотиком. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело.

19 февраля в суде №2 города Актобе начался судебный процесс.

В суде рэп-исполнитель сообщил, что является предпринимателем и воспитывает четверых детей: старшему — 7 лет, младшему — 1 год. Он признал вину и пояснил, что пакет с порошком якобы нашёл на улице, употреблял сам и сбывать не планировал. Также он попросил назначить наказание в виде штрафа и заявил, что больше не будет нарушать закон. Но гособвинитель высказался за наказание виде 100 часов общественных работ. К этому его и приговорил суд.