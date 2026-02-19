Публичное обсуждение соответствующего проекта продлится до 5 марта.

Министерство транспорта Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект приказа, согласно которому планируется временно отказаться от асфальтирования подъездных дорог к ряду сельских населённых пунктов.

Речь идёт о дорогах к сёлам, где проживают менее 500 человек, либо где интенсивность движения составляет менее 500 автомобилей в сутки. В таких случаях вместо асфальто- и цементобетонного покрытия предлагается использовать гравийное.

О подготовке документа ранее говорил глава ведомства Нурлан Сауранбаев. Он пояснял, что причина — экономическая: асфальт, по его словам, обходится в 6–10 раз дороже гравия, а возможности местных бюджетов не всегда позволяют в полном объёме финансировать строительство и дальнейшее содержание таких дорог.

В проекте отмечается, что мера направлена на рациональное распределение бюджета, снижение затрат на содержание дорог и сохранение транспортной доступности.

При этом в документе отдельно подчёркивается, что изменения коснутся не всех направлений.

– Подход не затронет автодороги, ведущие к стратегическим и социально значимым объектам, включая учреждения здравоохранения, образования, объекты жизнеобеспечения и безопасности. Он также не будет применяться к проектам, реализуемым в рамках международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также к объектам, финансируемым за счёт внебюджетных источников при соблюдении требований действующих нормативов, – говорится в документе.

Сообщается, что приказ будет действовать с момента вступления в силу до 1 января 2027 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 5 марта.