Во время патрулирования трассы Самара-Шымкент инспекторы остановили грузовик Volvo, за рулём которого находился 49-летний водитель. При обычной проверке выяснилось, что на машине установлен специальный механизм, скрывающий государственный номер, сообщает Polisia.kz.

Одним нажатием кнопки номерной знак опускался и становился плохо виден. Кнопка находилась в салоне — справа от рулевого колеса. То есть водитель мог в любой момент «спрятать» номер. В отношении водителя составили протокол.

Полицейские напомнили, что любые изменения конструкции автомобиля, которые мешают распознать номер, нарушают закон. Соблюдение правил — это не формальность, а вопрос безопасности и ответственности на дороге.



