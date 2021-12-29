– Новое отделение открыто в просторном и комфортном помещении с новым оборудованием и мебелью и с пятидневным графиком работы. Здесь предусмотрено всё необходимое для работы с клиентами: зона ожидания, зал обслуживания клиентов, касса, а также банкоматы и платёжные терминалы, что позволит качественно обслуживать большое количество клиентов, – рассказал директор Западно–Казахстанского филиала АО «Народный банк Казахстана» Игорь Стексов. – Мы считаем это место приоритетным для банка и удобным для жителей Зачаганска и гостей нашей области, так как отделение расположено в торговом центре, в котором работает супермаркет, магазины электробытовой техники, мебели и другие торговые бутики. Около ТЦ «Жангир хан» проходят основные автобусные маршруты, а также большие транспортный и пеший потоки.

– Мы с мужем живем недалеко от торгового центра. И теперь нам очень удобно, не надо ездить в центр города. Нравится обслуживание в Народном банке, сотрудники доброжелательные, всё подробно и доступно объясняют, – поделилась жительница п. Зачаганск Айман.

- Уходящий год для нашего филиала прошел продуктивно. Выполнены намеченные планы по расширению географических границ отделений нашего банка в пределах нашей области, а также по банковским портфелям: кредитам для физических и юридических лиц, депозитам, банковским карточкам и другим банковским продуктам, - продолжил Игорь Стексов. – В рамках новых стратегических планов «Halyk Bank» продолжит развивать цифровизацию и автоматизацию банковской деятельности и разрабатывать новые продукты для активного и ещё более комфортного взаимодействия с клиентами.

- Всех западноказахстанцев поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, реализации важных жизненных планов и семейного благополучия! – поздравил Игорь Стексов.

Со слов директора филиала, «Halyk Bank» также будет радовать своих клиентов не только качественным сервисом обслуживания, но и приятными бонусами. В частности, на сегодняшний день и до 31 января 2022 года действует выгодная акция, в рамках которой производится начисление от 5% бонусов за проведенные платежи: • при покупке смартфоном (бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) в POS–терминалах Halyk Bank, • при оплате в приложении Halyk Homebank.Накопившиеся бонусы вы можете потратить везде: расплачиваясь картой за покупки в POS–терминалах Halyk Bank, при совершении платежей или переводов бонусов по номеру телефона в приложении и web–версии Halyk Homebank.Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.