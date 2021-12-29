Водителя госпитализировали с серьёзными травмами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Поезд сообщением Нур-Султан - Уральск протаранил авто Фото: ng.kz_/Instagram ДТП произошло утром 29 декабря на железнодорожном переезде в Костанайской области.
- Водитель Chevrolet, выехав на железнодорожный переезд, допустил столкновение с пассажирским поездом «Нур-Султан - Уральск», который двигался по железнодорожным путям в направлении города Рудного. В результате ДТП водитель Chevrolet госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.