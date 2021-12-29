Стоимость одной поездки будет составлять 150 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель акима города Асхат Кульбаев рассказал, что с наступлением холодов уральцы чаще стали жаловаться на работу общественного транспорта - на линию выходят мало автобусов, в связи с чем увеличился интервал. Особенно много нареканий вызывает работа маршрутов №3, 2, 7, 13, 35 и 6.
- Замечания в основном касаются трёх перевозчиков: "Алый парус", "Урал ТехСервис" и "Акжол Авто". В связи с этим мы провели совещание. За этот год перевозчикам выплачены субсидии в размере двух миллиардов тенге. Надо отдать должное, что пять перевозчиков из шести достаточно серьёзно капитализировались, обновили свой автобусный парк. ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" приобрёл 30 новых автобусов на 1,5 миллиарда тенге. ТОО "Орал АвтоТранс" купил 25 новых автобусов, ТОО "Акжол Авто" приобрел 11 автобусов среднего класса марки "Вектор". Не новые, но очень хороших пять автобусов купило ТОО "Алый парус" для маршрута №3. ТОО "Батыс Дилижанс" получило подтверждение на покупку 12 автобусов среднего класса, которые выйдут на линию предположительно в январе-феврале следующего года, - рассказал Асхат Кульбаев.
По словам спикера, никакой капитализации не произошло в компании "Урал ТехСервис", которая обслуживает такие социально-значимые маршруты как №2, 13, 20 и 30Д. Предприятие не закупило новую технику и не провело ремонт, хотя в качестве субсидий компания получила более 360 миллионов тенге.
- На следующий год также предусмотрены субсидии, сумма уточняется. Теоретически и практически сумма должна полностью покрыть все расходы перевозчиков на обслуживание социально значимых маршрутов. На эти три предприятия ("УралТехСервис", "Алый парус" и "Акжол авто" - прим. автора) будет направлена досудебная претензия об устранении выявленных нарушений в течение 20 рабочих дней. В случае неисполнения обязательств пассажирскими предприятиями акимат города оставляет за собой право расторгнуть договоры в судебном порядке, - подчеркнул Асхат Кульбаев.
Отметим, что "УралТехСервис" отвечает за маршруты №2, 13, 20, 30д, "Алый парус" - №3, 14, 38, 47, 3к, 52, 17, 51, "Акжол авто" - №6, 7, 16, 53.
Вместе с тем замакима города затронул тему электронной системы оплаты проезда. По его словам, в некоторых районах города есть проблема с интернет покрытием.
- Будет внедрена дополнительная программа, которая позволит системе работать в автономном режиме без подключения к интернету. К 20 января мы решим эту проблему, компания ТОО "SmartQala" предупреждена об этом. В противном случае будет стоять вопрос о замене оператора. Кроме этого есть откровенный саботаж со стороны кондукторов, они намеренно заштриховывают QR-коды, выводят из строя планшеты. Объективные причины с интернетом тоже бывают, в таких случаях деньги теряют и перевозчики, и операторы. Мы почти три месяца занимались вопросами введения дифференцированного тарифа, но в министерстве юстиции нам окончательно в этом отказали. Причина - дифференцированный тариф не может быть выше установленного тарифа в 80 тенге. Теперь мы будем повышать тариф до 150 тенге, но при оплате электронными платежами поездка будет стоить 80 тенге для взрослых и 40 тенге для детей, - отметил замакима города.
