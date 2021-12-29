Тайваньское издание Taipei Times сообщило о семи завозных случаев штамма «Омикрон» из Казахстана. «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay Заместитель генерального директора Центра по контролю за заболеваниями Чуанг Джен-сян сообщил, что у семи членов тайваньской команды карате, которые вернулись из Казахстана, выявили штамм «Омикрон». Все они прошли вакцинацию против COVID-19. Национальный Олимпийский комитет Казахстана сообщал, что чемпионат Азии по карате проходил в Алматы. Сегодня, 29 декабря, в ходе брифинга в РСК заместитель исполняющего обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что циркуляция штамма «Омикрон» в городе пока не выявлена. Ранее СМИ сообщали об обнаружении «Омикрон» у четырёх прибывших из Казахстана туркеминистанцев.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. В России зарегистрировано несколько случаев заражения новым штаммом. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19.