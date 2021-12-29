Какие продукты чаще всего вызывают аллергию у казахстанцев
Топ-10 наиболее распространённых пищевых аллергенов казахстанцев определила частная лаборатория, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Клинико-диагностическая лаборатория «Олимп» сообщила, что у каждого четвёртого сдававшего на пищевые аллергены человека (всего их 777) была выявлена реакция. У 402 пациентов была пищевая аллергия на один продукт, у 172 пациентов - одновременно на два продукта. У семи пациентов выявили сразу 11 и более пищевых продуктов, вызывающих аллергию.
В топ-10 наиболее частых аллергенов вошли:
коровье молоко - 257 случаев,
яйцо куриное - 242 случая,
глютен - 169 случаев,
яичный белок - 108 случаев,
арахис - 94 случая,
пшеница - 74 случая,
мёд - 70 случаев,
казеин - 59 случаев,
банан - 52 случая,
персик - 44 случая.
- Также распространены аллергия на яичный желток, картофель, мандарины, яблоко, грецкий орех и томат, - отметил генеральный директор лаборатории Ерлан Сулейменов.
Чаще всего аллергию диагностировали у детей в возрасте с двух до семи лет - 50,5%. Меньше у подростков и малышей до года.
Симптомами пищевой аллергии являются:
крапивница;
отёки губ, лица, языка, горла;
тошнота и рвота;
боль в животе и диарея;
свистящее дыхание;
падение давления и потеря сознания.
При пищевой аллергии необходима диета с полным исключением аллергена.
