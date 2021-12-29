коровье молоко - 257 случаев,

яйцо куриное - 242 случая,

глютен - 169 случаев,

яичный белок - 108 случаев,

арахис - 94 случая,

пшеница - 74 случая,

мёд - 70 случаев,

казеин - 59 случаев,

банан - 52 случая,

персик - 44 случая.

- Также распространены аллергия на яичный желток, картофель, мандарины, яблоко, грецкий орех и томат, - отметил генеральный директор лаборатории Ерлан Сулейменов.

крапивница;

отёки губ, лица, языка, горла;

тошнота и рвота;

боль в животе и диарея;

свистящее дыхание;

падение давления и потеря сознания.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Клинико-диагностическая лаборатория «Олимп» сообщила, что у каждого четвёртого сдававшего на пищевые аллергены человека (всего их 777) была выявлена реакция. У 402 пациентов была пищевая аллергия на один продукт, у 172 пациентов - одновременно на два продукта. У семи пациентов выявили сразу 11 и более пищевых продуктов, вызывающих аллергию. В топ-10 наиболее частых аллергенов вошли:Чаще всего аллергию диагностировали у детей в возрасте с двух до семи лет - 50,5%. Меньше у подростков и малышей до года. Симптомами пищевой аллергии являются:При пищевой аллергии необходима диета с полным исключением аллергена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.