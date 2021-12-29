Воспитателя и заведующую сада уволили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Президент РК поручил охватить дошкольным образованием всех детей до 6 лет Фото из архива "МГ" Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как воспитанники группы избивают ребёнка, не давая ему подняться. Ролик длится более полутора минут, за это время в кадре ни разу не появляется воспитатель или няня. В пресс-службе управления образования Алматы сообщили, что инцидент произошёл 24 декабря в детском саду №58 Ауэзовского района.
- Проведена служебная проверка.В результате за допущенные нарушения воспитатель группы и заведующая детским садом освобождены от занимаемых должностей. За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
По согласованию с родителями, малышу 2017 года рождения оказывается психологическая поддержка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Стоит отметить, что это уже второй скандал в дошкольных учреждениях Алматы за неделю. Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение воспитательницы с детьми. Полиция сразу возбудила уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением». На следующий день стало известно, что воспитательница совершила суицид.