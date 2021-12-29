- Департамент полиции Актюбинской области рекомендует водителям, особенно в зимнее время, быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, строго выполнять предписания дорожных знаков и своевременно перейти на зимнюю резину, - обратились к водителям в полиции.
2Q3X_1ZDUj4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.