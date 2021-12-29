Учится сегодня они будут в дистанционном формате, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО из-за сильного мороза отменили занятия для младшеклассников в школах Предупреждение отправил ДЧС ЗКО.
- 29.12.2021 в ЗКО в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями занятия в школах первой смены с 1 по 4 классы переходят на дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.
В департаменте отмечают, что температура воздуха опустилась до -25 градусов. По прогнозам синоптиком, днём столбики термометров не покажут выше -17 градусов, а ночью вновь похолодает до -25. Ранее занятия для младшелкассников в школах региона по погодным условиям отменяли 24 декабря.