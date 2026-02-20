Лев, Козерог и Скорпион чаще других связывают успех с материальными достижениями. Для них деньги — это не просто средство, а символ силы, уверенности и статуса.

Астрологи уверены: для большинства людей деньги — это лишь средство для комфортной жизни. Но есть те, для кого финансовый успех становится главным приоритетом. Они стремятся к стабильности, ищут новые источники дохода и готовы жертвовать эмоциями ради материального благополучия.

Эксперты Mixnews выделяют три знака зодиака, для которых деньги играют ключевую роль: