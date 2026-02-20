По итогам рассмотрения отчётов за 2024 год нарушения выявлены у 15 предприятий.

В Западно-Казахстанской области после проверок коммунальных предприятий потребителям вернут более 135 млн тенге. Об этом сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова.

По её словам, в регионе регулируется деятельность 37 субъектов естественных монополий по 47 видам услуг — это электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, транспортировка газа и услуги подъездных путей.

— По итогам рассмотрения отчётов за 2024 год нарушения выявлены у 15 предприятий. В связи с этим введены временные компенсирующие тарифы на сумму 132,23 млн тенге. Эти средства будут возвращены потребителям через снижение тарифов, — отметила Гульжаз Казбекова.

Кроме того, по итогам отопительного сезона 2024–2025 годов установлен факт недотопа у АО «Жайыктеплоэнерго». Потребителям, не имеющим приборов учёта тепла, произведут перерасчёт на общую сумму 3,4 млн тенге. Возврат будет отражён в квитанциях.

В департаменте пояснили, что предприятия обязаны строго соблюдать утверждённые тарифные сметы и инвестпрограммы. В случае неисполнения мероприятий или нецелевого использования средств применяются меры реагирования.

Всего с начала года в департамент поступило 30 заявок на утверждение тарифов. Из них 23 были одобрены, 7 заявители отозвали самостоятельно. Также рассмотрены 22 заявки на утверждение и корректировку инвестиционных программ — большинство из них получили согласование.