Два ребёнка находятся в реанимации.

Как рассказала главный внештатный инфекционист ЗКО Дергуль Агадилова, на 16 февраля в ЗКО отмечается рост заболеваемости корью. В 2024–2025 годах число случаев снизилось в 100 раз — с 1603 до 16. Однако с конца декабря 2025 года начался новый подъем. По сравнению с январем прошлого года количество госпитализаций увеличилось в 10,5 раза — с 4 до 42.

— С начала 2026 года в областную инфекционную больницу госпитализирован 91 пациент с корью. Из них 61 уже выписан, 30 продолжают лечение (25 детей и 5 взрослых), двое детей находятся в реанимации. Среди госпитализированных — 79 детей (86,8%) и 12 взрослых. Дети до года составляют 19 случаев (24,1%). Лабораторно подтверждены 50 случаев у детей, остальные проходят дообследование. При этом 75 из 79 заболевших детей (95%) не были привиты против кори, — пояснила главный внештатный инфекционист.

По её словам, рост заболеваемости наблюдается не только в регионе, но и во всём мире. После пандемии COVID-19 во многих странах снизился охват плановой вакцинацией, что привело к увеличению числа непривитых людей. В 2023–2025 годах крупные вспышки кори регистрировались в странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Чем опасна корь?

Корь — одна из самых заразных инфекций: при отсутствии иммунитета риск заражения при контакте превышает 90%. Болезнь может протекать тяжело и вызывать осложнения — пневмонию, ларинготрахеит, отит, энцефалит, поражение центральной нервной системы, в редких случаях — смерть. Особенно уязвимы дети первого года жизни, непривитые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом. Наличие пациентов в реанимации подтверждает риск тяжелого течения заболевания.

О вакцинации

Специфического лечения кори не существует. Единственная эффективная защита — вакцинация. Согласно Национальному календарю прививок, первая доза вводится в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет. Две дозы обеспечивают защиту более чем у 95% привитых. Большинство заболевших — непривитые, что указывает на снижение охвата иммунизацией как основную причину текущего подъема.

Что необходимо сделать

Рекомендуется проверить прививочный статус детей и взрослых, при необходимости обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию, включая наверстывающую и дополнительную иммунизацию в 6 и 10 месяцев. При появлении симптомов (высокая температура, кашель, насморк, покраснение глаз, сыпь) следует немедленно обратиться к врачу и ограничить контакты.

Ситуация находится на постоянном контроле органов здравоохранения области, проводятся противоэпидемические мероприятия и усилен мониторинг очагов инфекции.