Жителям региона стоит подготовиться к похолоданию и сильному ветру.

По данным РГП «Казгидромет», завтра, 21 февраля, в Уральске ожидается холодная и ветреная погода. Температура воздуха ночью составит от –10 до –15 °C, днем — около –3…–8 °C. На юге области температура будет чуть выше — около 0…–7 °C. Ветер усилится до 15–20 м/с, местами возможны порывы.

В Атырау ожидается морозная погода, температура ночью около –7…–10 °C, днем — –2…–5 °C. Ветер умеренный, местами порывистый.

В Актау температура ночью составит около –3…–6 °C, днем — 0…–3 °C. Ветер северо-восточный, до 12–17 м/с.

В Актобе ночью температура опустится до –12…–15 °C, днем — около –5…–8 °C. Ветер северный, порывы до 15–20 м/с.