В Актюбинской области стартовала акция «Безалкогольный двор».

С 19 по 21 февраля в Актюбинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безалкогольный двор». Акция приурочена к началу священного месяца Рамазан.

В эти дни полиция усилила контроль за продажей спиртного и соблюдением общественного порядка. В центре внимания — пресечение незаконной торговли алкоголем, выявление фактов распития в общественных местах и работа с людьми, страдающими алкогольной зависимостью.

Однако основной акцент делают не на штрафах, а на профилактике. Полицейские вместе с представителями акиматов и общественности проводят встречи с жителями и владельцами магазинов, где продаётся алкоголь. Предпринимателям разъясняют требования закона и призывают ограничить продажу спиртного в период Рамазана.

В сельских округах к акции подключились советы аксакалов и религиозные служители. Они посещают торговые точки и обращаются к владельцам бизнеса с просьбой поддержать инициативу. Часть предпринимателей уже добровольно согласилась временно отказаться от реализации алкоголя.

Организаторы подчёркивают, что цель мероприятия — сохранить спокойствие во дворах и создать более безопасную атмосферу в регионе в период священного месяца.