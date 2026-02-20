В областной детской больнице экстренно спасли 14-летнего подростка с тяжёлой травмой головы.

Как сообщили в областной многопрофильной детской больнице, 14-летнего подростка с тяжёлой черепно-мозговой травмой доставили на скорой помощи. Счёт шёл на часы — состояние могло резко ухудшиться в любой момент.

Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, острую эпидуральную гематому в правой лобной области, а также переломы лобной кости и правого зигоматико-орбитального комплекса.

– Эпидуральная гематома — одно из самых опасных осложнений при травмах головы. Это скопление крови между костью черепа и твёрдой мозговой оболочкой. Давление на мозг быстро нарастает, и без срочной операции последствия могут быть необратимыми, – сообщили в медучреждении.

После компьютерной томографии и обследования подростка немедленно подняли в операционную. Нейрохирурги выполнили трепанацию правой лобной кости, чтобы удалить гематому и остановить кровотечение.

Операция прошла успешно — жизнь ребёнка удалось спасти. В следствие чего ребенок получил столь тяжёлую травму выяснить не удалось.

В больнице подчёркивают: в таких случаях решающую роль играют минуты. Быстрая реакция бригады скорой помощи, слаженная работа приёмного отделения, анестезиологов, реаниматологов и нейрохирургов позволили избежать трагедии.

Медики напоминают: при любой серьёзной травме головы важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, даже если сначала состояние кажется стабильным.

Отметим, что врачи детской больницы регулярно проводят сложные операции на череп. Так, недавно успешно прошло хирургическое вмешательство трёхлетнему малышу.