В Казахстане при выявлении случаев кори в школах и детских садах к занятиям временно не будут допускать всех непривитых детей — даже тех, кто имеет медицинский отвод. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Сархат Бейсенова.

Соответствующее постановление вступило в силу 19 февраля. Документом предусмотрено, что уровень охвата вакцинацией в организациях образования должен быть не ниже 90%. Кроме того, в учреждениях усилят санитарные меры — в том числе будет проводиться так называемый «утренний фильтр», чтобы не допускать к занятиям детей и педагогов с признаками заболевания.

Если в школе или детсаду фиксируется случай кори, вводятся ограничительные меры сроком на 21 день. В этот период занятия не смогут посещать все непривитые дети.

– В период, пока идёт 21 день ограничительных мер, все непривитые дети, в том числе непривитые по медицинским показаниям, будут отстранены для их же защиты. В дальнейшем все дети, у которых нет противопоказаний, должны быть охвачены вакцинацией, – сказала она на брифинге в СЦК.

В ведомстве подчёркивают, что такие меры направлены на защиту самих детей и предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля отмечали, что массовые отказы от прививок привели к снижению коллективного иммунитета в стране. По данным ведомства, 59% заболевших корью детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.

Санврачи призывают родителей своевременно проходить вакцинацию и не игнорировать требования по защите здоровья детей.