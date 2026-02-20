В ЗКО мужчину оштрафовали за преследование женщины.

Бурлинский районный суд Западно-Казахстанской области вынес приговор по делу о незаконном преследовании.

Как сообщили в суде ЗКО, с сентября 2025 года по январь 2026 мужчина систематически преследовал женщину. Он звонил ей, отправлял сообщения, в том числе с угрозами, приходил к её дому и на работу, поджидал её.

Кульминация произошла 23 января. По материалам дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выследил потерпевшую у магазина. Когда она вышла, он схватил её за руку и повалил на снег. Женщине помогли коллеги — они вмешались и прогнали нападавшего.

В суде подсудимый полностью признал вину. Прокурор просил назначить ему 80 часов общественных работ, сама потерпевшая оставила вопрос наказания на усмотрение суда.

Суд квалифицировал действия мужчины как незаконное преследование, причинившее значительный вред. Было отмечено, что поведение носило длительный характер и нарушало право женщины на личную безопасность и свободу.

В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 80 МРП — это 346 тысяч тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.