Публичное обсуждение проекта на портале «Открытые НПА» продлится до 6 марта.

В Казахстане планируют изменить процедуру переноса абонентского номера между операторами связи. Проект приказа «О внесении изменений…» опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 6 марта 2026 года.

Речь идёт о поправках к приказу 2015 года №1105, которым утверждены правила переноса номера в сетях сотовой связи. Документ разработало Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Что предлагают изменить

Согласно краткому содержанию проекта, ключевые нововведения такие:

Оператор-донор сможет отказать в переносе номера, если с момента первой активации прошло менее 60 календарных дней.

Устанавливается фиксированный срок ответа оператора-донора на запрос о переносе — не более 10 минут с момента получения запроса в Центральной базе данных абонентских номеров (ЦБДАН).

В пояснении отмечается, что цель изменений — улучшить клиентский опыт и минимизировать период возможной недоступности связи при переносе номера.