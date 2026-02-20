Стражи порядка не исключают версию о суициде.

В Темирском районе Актюбинской области обнаружили тело 23-летнего учителя. По факту его гибели начато досудебное расследование, сообщили в полиции.

— Темирским районным отделом полиции по факту гибели молодого человека 2002 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, — отметили в ведомстве.

В отделе образования уточнили, что погибший работал учителем истории. По данным ведомства, трудовую деятельность он начинал в селе Маржанбулак.

— К своим обязанностям относился ответственно, со стороны руководства замечаний к нему не было, — сообщили в отделе образования.

Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Расследование продолжается.