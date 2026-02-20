В мае прошлого года Градостроительный совет города Алматы одобрил проект масштабной реконструкции Зеленого базара – одного из главных исторических и архитектурных символов южной столицы. Строительно-монтажные работы начались 13 ноября 2025-го, а закончить их планируют 13 мая этого года. Заказчиком является собственник рынка, ТОО «Достар‑Коммерц», тогда как исполнителем – ТОО “Basire Design Group”. Рассказываем, что изменится и зачем это нужно.

Зеленый базар – одна из самых ярких и аутентичных достопримечательностей Алматы. На этом рынке, который когда-то сформировался как стихийный, можно приобрести что угодно: и овощи, и одежду, и дорогие ювелирные изделия. Изучая пространство Зеленого базара, можно пройти по “мясным рядам”, а можно наткнуться на кофейню, открытую голландским предпринимателем. В этой связи особенно важно, чтобы реконструкция оказалась бережной.

Согласно данным управления архитектуры и градостроительства Алматы, цель реконструкции состоит в том, чтобы превратить рынок в современное и эффективное городское пространство, сохранив при этом его историческую ценность. Так, при подготовке документации специалисты рекомендовали использовать сейсмоустойчивые фундаменты и сделать все торговые точки доступными для маломобильных граждан.

– Необходимо выполнить в полном объеме мероприятия по созданию инклюзивной среды. Обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения к объектам коммерческой и социальной инфраструктуры, – сказано в документе ТОО "НИИ Алматыгенплан".

Вдоль проспекта Жибек Жолы планируют обустроить широкую пешеходную территорию с зонами отдыха и озеленением. Маршруты для пешеходов свяжут проспект Жибек Жолы, а также улицы Зенкова и Макатаева.

– Генеральный план реконструкции территории Зелёного базара представляет собой продуманный ансамбль, в котором историческая функция рынка гармонично сочетается с городом, – отмечают в официальном ответе управления архитектуры и градостроительства города Алматы.

Отметим, что собственником Зеленого базара является компания «Достар‑Коммерц», она же осуществляет операционное управление активом. При этом соинвестором проекта является холдинг Mercury Properties, входящий в бизнес-экосистему Тимура Кулибаева.

Напомним, Зеленый базар в городе Верном (ныне Алматы) был основан еще в 1868 году. Изначально он назывался Гостиным двором. После разрушительного землетрясения 1887 года рынок был построен, и в 1927 году получил название «Центральный колхозный рынок», а современное капитальное здание было построено в 1975 году.

