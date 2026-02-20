Из 171 пострадавшего большинство — мужчины.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми. Министр Аскарбек Ертаев отметил, что в июле 2024 года был принят закон «О противодействии торговле людьми». По его словам, документ усилил защиту пострадавших и сделал систему помощи более ориентированной на человека. По итогам 2025 года поддержку получили 171 человек, в том числе:

94 мужчины

52 женщины

25 детей

Казахстан оказывает помощь всем пострадавшим независимо от гражданства. Среди получателей поддержки были 93 иностранца. Им предоставляли временное жильё, медицинскую и психологическую помощь, а также содействовали в восстановлении документов и трудоустройстве.

По данным МВД РК, в 2025 году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции «STOP трафик» прошло четыре этапа рейдов. Пограничная служба пресекла 29 каналов незаконной миграции. В аэропортах Астаны и Алматы удалось предотвратить незаконный вывоз за границу трёх несовершеннолетних граждан Казахстана.

В завершение заседания министр обозначил ключевые задачи:

· полностью цифровизировать и объединить информационные системы госорганов, чтобы отслеживать судьбу каждой жертвы и контролировать въезд людей в страну;

· усилить работу по созданию и оснащению кризисных центров в регионах;

· уделить особое внимание защите детей, в том числе рискам их вывоза за рубеж (включая случаи суррогатного материнства);

· подготовить новый План мероприятий Правительства на 2027–2029 годы, так как действующий документ завершится в 2026 году.

По итогам заседания председательство в комиссии официально передано министерству внутренних дел РК на два года.