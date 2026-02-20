По подозрению в преступлении задержан её гражданский супруг.

По информации департамента полиции Атырауской области, 19 февраля поступило сообщение о пропаже 73-летней жительницы Уральска. Женщина находилась в Макатском районе. Полицейские сразу выехали к месту жительства, чтобы проверить информацию. Во время осмотра дома и двора в гараже было обнаружено тело пенсионерки.

По подозрению в преступлении задержан её гражданский супруг. Его поместили в изолятор временного содержания. По его словам, он причинил женщине телесные повреждения во время бытового конфликта.

Родственники сообщили, что пенсионерка не выходила на связь больше месяца. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Племянница погибшей писала в местных пабликах, что с 13 января они не могли связаться с тётей. По её словам, женщина долго встречалась с мужчиной из посёлка Доссор. Родственница утверждает, что мужчина избивал её. Несмотря на это, пенсионерка уехала к нему из Уральска. Позже мужчина сначала сообщил родственникам о её смерти, а затем заявил, что она якобы уехала обратно в Уральск.