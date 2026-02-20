О вредоносных программах рассказали в МВД РК.

В МВД сообщили о новой волне мошенничества — злоумышленники получают удалённый доступ к смартфонам казахстанцев, заставляя их установить вредоносные приложения. Чаще всего под угрозой оказываются владельцы устройств на Android, передаёт Polisia.kz.

По данным ведомства, схемы заражения разные, но суть одна — человек сам устанавливает программу, которая открывает мошенникам полный доступ к телефону.

Как это происходит?

Аферисты рассылают фишинговые ссылки через мессенджеры и соцсети, отправляют файлы под видом фото, видео или документов, создают поддельные мобильные приложения. Нередко они представляются сотрудниками госорганов, банков или служб доставки. Бывают и звонки якобы от имени известных компаний — человеку предлагают поучаствовать в акции или розыгрыше и просят установить «служебное» приложение.

После установки программа позволяет мошенникам управлять устройством удалённо. В результате со счетов могут списать деньги, оформить онлайн-кредит, получить доступ к личной переписке и данным. В некоторых случаях телефон блокируют и требуют выкуп.

В МВД советуют соблюдать простые меры предосторожности:

не устанавливать приложения по просьбе незнакомых людей;

не сообщать коды из SMS;

не переходить по подозрительным ссылкам;

проверять, какие разрешения запрашивает приложение;

использовать антивирус;

подключить уведомления о банковских операциях.

Признаками заражения могут быть быстрая разрядка батареи, перегрев смартфона и появление незнакомых приложений.

Если возникли подозрения, специалисты рекомендуют сразу отключить интернет, связаться с банком и обратиться в полицию.

В МВД подчёркивают: в большинстве случаев мошенники рассчитывают на невнимательность пользователей. Поэтому цифровая безопасность во многом зависит от самих владельцев смартфонов.