В регионе наблюдается сильный снег, метель и ветер.

По информации департамента полиции ЗКО, 20 февраля с 6:00 из-за ухудшения погоды вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке трассы «Актобе — Уральск — граница РФ (пункт пропуска Сырым)» от пункта пропуска Сырым до поста ГАИ. Ориентировочно дорогу планируют открыть 20 февраля в 12:00.

С 19 февраля также остается закрыт участок республиканской трассы «Атырау — Уральск» (375–189 км) — от посёлка Чапаево до границы Атырауской области, а с 00:00 — от посёлка Чапаево до Уральска. А Также трасса Уральск – Аксай (от поселка Теректы). Ограничение действует для всех видов транспорта.

В регионе идёт сильный снег, наблюдается метель и ветер. Департамент полиции просит водителей отказаться от дальних поездок, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.