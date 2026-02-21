При назначении штрафа госорган не учел личность и возраст женщины.

В специализированном суде по административным правонарушениям Уральска рассмотрели жалобу местной жительницы на постановление Департамента по управлению земельными ресурсами ЗКО. Ранее женщину оштрафовали на 294 900 тенге за якобы самовольное занятие земельного участка. Об этом случае рассказали в суде ЗКО.

Поводом для проверки стало обращение одного из горожан. Во время проверки специалисты выявили использование участка площадью 3,66 квадратных метра — там расположен водопроводный колодец с прибором учёта воды. По данным департамента, правоустанавливающих документов на землю у женщины не было.

Сама заявительница с этим не согласилась и обратилась в суд. Она пояснила, что колодец существует ещё с 1975 года — его построили при её родителях. В 2006 году при прокладке водопровода использовали уже существующую шахту колодца и установили счётчик воды. Сейчас прибор учёта находится там же.

Представитель ТОО «Батыс Су Арнасы» в суде сообщил, что колодец на балансе предприятия не состоит.

Суд установил, что формально участок под колодцем действительно не оформлен, а пользоваться землёй без установленных границ и правоустанавливающих документов запрещено Земельным кодексом. Однако при назначении штрафа не были учтены личность и возраст женщины.

В итоге суд признал наказание чрезмерно строгим, освободил пенсионерку от штрафа в 294 тысяч тенге и ограничился устным замечанием, признав правонарушение малозначительным.

Производство по делу прекращено. Решение суда вступило в законную силу.