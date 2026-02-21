Актуальные данные о городах, районах и селах страны на 1 января 2026 года.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане насчитывается 90 городов. Из них 39 относятся к городам областного значения, 48 — районного, и 3 имеют республиканское значение. Больше всего городов находится в Акмолинской области — 11. В Актюбинской и Карагандинской областях — по 8 городов.

По состоянию на 1 января 2026 года в стране также зарегистрировано 195 районов, 29 поселков, 2 157 сельских округов и 6 096 сел. Больше всего районов — в Акмолинской области (17), больше всего поселков — в Карагандинской области (8), а самое большое количество сел находится в Туркестанской области — 794.