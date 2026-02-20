Диетологи перечислили пять доступных продуктов для ужина, включая творог, рыбу и зелёные овощи, которые помогают избежать задержки жидкости в организме и предотвращают появление утренних отёков.

Многие сталкиваются с неприятным ощущением тяжести и «опухшим» лицом после пробуждения. Зачастую причина кроется не в количестве выпитой воды, а в том, что именно вы съели перед сном. Диетологи назвали пять простых продуктов для ужина, которые помогут проснуться бодрыми и без отеков.

Почему возникают отеки?

Отечность по утрам — это результат задержки жидкости в организме. Главными «виновниками» традиционно считаются соль, сахар и тяжелые углеводы, съеденные на ночь. Чтобы лимфатическая система работала без сбоев, ужин должен быть легким, но питательным.

Топ-5 продуктов для правильного ужина

1. Творог (нежирный)

Белок, содержащийся в твороге, усваивается долго, что предотвращает чувство голода ночью. При этом в нём минимум углеводов, которые задерживают воду.

Важно: выбирайте продукт с жирностью до 5% и откажитесь от добавления варенья или сахара.

2. Запеченная или вареная рыба

Рыба (особенно белая: минтай, треска, судак) — это легкоусвояемый белок. Она не перегружает ЖКТ, в отличие от красного мяса, и содержит омега-3 кислоты, которые улучшают обмен веществ.

3. Зеленые овощи и листовой салат

Огурцы, кабачки, брокколи и шпинат богаты клетчаткой и калием. Калий помогает выводить избыток натрия (соли) из организма, что является прямой профилактикой мешков под глазами.

4. Яйца (в виде омлета или всмятку)

Яичный белок считается эталонным. Ужин из двух яиц обеспечит сытость и не создаст нагрузки на почки. Главное — не жарить их на большом количестве масла.

5. Кефир или натуральный йогурт

Стакан кисломолочного напитка за 1,5–2 часа до сна улучшает пищеварение. Полезные бактерии помогают кишечнику переработать остатки пищи, накопленные за день, что избавляет от чувства тяжести.

Золотое правило «трех часов»

Эксперты напоминают: даже самый полезный продукт может вызвать дискомфорт, если съесть его непосредственно перед тем, как лечь в кровать. Идеальное время для последнего приема пищи — за 3–4 часа до сна.

Также стоит ограничить потребление чая и кофе в вечернее время, заменив их чистой водой комнатной температуры.