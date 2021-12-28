- Птица не может далеко улететь, скорее всего у неё повреждены крылья. В соседнем супермаркете взял коробку, положил туда беркута и накормил его мясом, - рассказал мужчина.

- Птица имела повреждения крыльев, в связи с чем не могла летать. Её доставили в зоопарк Алматы, и после осмотра ветеринара поместили на карантин, - сообщили в инспекции.

В редакцию «МГ» обратился житель Алматы Айбек. Мужчина обнаружил сидящую возле дома по улице Грановского крупную птицу. Он предположил, что это беркут.Вместе с Айбеком мы связались с комитетом лесного хозяйства. Спустя час за пернатым приехал главный специалист Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Профессиональным взглядом он быстро определил, что это вовсе не берут, а чёрный коршун.Айбек до последнего был с пернатым и продолжает узнавать о его состоянии.

Чёрные коршуны гнездятся и встречаются практически повсеместно, исключая степные и пустынные районы Казахстана. В перечень редких видов птица не включена. Правда в большие города, и тем более зимой, птицы обычно не залетают.