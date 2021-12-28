Не делать капитального ремонта

Не делать сложных дизайнерских решений

Подобрать правильные оттенки

Никаких перепланировок

Не покупать нестандартную мебель

Фото с сайта pexels.com Самый оптимальный вариант вторичного жилья перед продажей – это чистая квартира, в нейтральных тонах, с минималистической отделкой, без дополнительных дизайнерских решений (их оценит не каждый). Ко всему прочему, этих результатов вполне возможно добиться без лишних затрат. Мы вам расскажем, что нужно сделать, чтобы выгодно продать квартиру.Как правило, капитальный ремонт в квартире, не окупается. Тем более, если это уже не новый дом, то скорее всего вложения придется делать не малые. А прибавить их к стоимости своего гнездышка – не оправданный риск. Так как, при продаже жилья важны такие факторы: как расположение ( в каком районе), год постройки дома, транспортная доступность, расположение школ и детских садов поблизости. Поэтому не стоит тратить свои сбережения на ремонт не проданной квартиры. Максимум, что нужно сделать это косметическую отделку, если действительно у квартиры поизношенный вид. В остальных случаях достаточно провести генеральную уборку.Скорее всего новые владельцы будут переделывать квартиру на свой лад, по своему вкусу. Поэтому вероятность того, что многоярусные потолки, яркие и аляпистые обои покинут эту квартиру. Идеальный вариант, это минималистическая отделка в теплых тонах.Самые оптимальные оттенки – это белые, бежевые и светло серые. Это считается, абсолютно выигрышные цвета во все времена. Благодаря такому решению новые владельцы квартир смогут сразу же обустроить гнездышко, дополняя интерьер своими элементами. Контрастные сочетания по вкусу не каждому и большинство таких решений отпугивают покупателей. К тому же темные тона сужают и уменьшают визуально пространство.Перепланировать квартиру, тоже ни к чему. Чем будет просторней квартира, тем лучше, не нужно ее загромождать лишними конструкциями. И к тому же не удобная планировка для вас, может оказаться мечтой потенциального покупателя. К тому же, чтобы перепланировать квартиру вам придется заняться бумажной волокитой, потратить кучу нервов средств и денег.Стоит отметить, что авторская мебель в изношенном состоянии только удешевляет ремонт. Поэтому если вы решили обставить квартиру и потом ее продать, то лучше всего купить обычный классический диван под цвет штор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.