Пять новогодних подарков, которые можно купить в самый последний момент

Набор елочных украшений никогда не будет лишним. Казалось бы обычные шарики и гирлянды, но они могут доставить столько радости. Отдавайте предпочтение традиционным елочным украшениям, шарикам, шишкам, фигуркам Деда Мороза. Старайтесь не покупать игрушки в форме символов года, ведь они пригодятся только 1 раз в 12 лет.

Термокружка отличный подарок для тех, кто любит частые выезды на природу, зимнюю рыбалку и пешие походы. Разнообразие форм, расцветок и размеров позволят вам подобрать такой подарок кому угодно.

Посуду можно и нужно дарить. Причем такой подарок подойдет как женщинам. так и мужчинам. Если женщины будут рады красивому набору тарелок, оригинальных чашек, фужеров и бокалов, то мужчинам подойдет набор пивных кружек и бокалов для вина. Не стоит покупать бюджетные варианты, посудой должны пользоваться долго и на радость.

Качественному набору однотонных носков из натуральных тканей обрадуются все. Ведь этот казалось бы простой предмет гардероба всегда востребован.

Бутылка хорошего вина или коньяка не только подарит праздничное настроение. но и поможет создать его. Тем более новогодние праздники длятся несколько дней подряд, и такой презент непременно будет кстати. К алкоголю в дополнение можно подарить небольшую корзину с закусками или банку хорошей икры.

До долгожданного Нового года осталось всего ничего, и многие из нас уже штурмуют магазины и супермаркеты в поисках подарков на праздник. Мы подготовили для вас подборку презентов для тех, кто по каким-то причинам не успел приобрести их. Ведь в Новый год подарков ждут все, и взрослые и дети. Не оставляйте своих родных без внимания.