В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -15..-17, ночью похолодает до -25..-27. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -3..-5 градусов, ночью -10..-12 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -18..-20 градусов. Ночью похолодает до -25..-27 градусов. Ветер северный до 7 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до -2..-4 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В северной половине сохраняется неустойчивый характер погоды. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике прогнозируют туман.