В пресс-службе суда сообщили, что исполняющая обязанности директора школы №71 обвинялась за неоднократное получение взятки. Сначала она взяла 200 тысяч тенге, следом ещё сто тысяч. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. При принятии решения учитывалось как тяжесть коррупционного преступления, так и то, что подсудимая воспитывает малолетних детей.