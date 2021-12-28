Рейсы будут выполняться раз в неделю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Россиянина оштрафовали в аэропорту Алматы за курение на борту Иллюстративное фото с сайта Pixabay Прямые рейсы между Атырау и Уральском возобновятся с 11 января. Авиакомпания Qazaq Air будет выполнять их раз в неделю по вторникам.
- Стоимость перелёта Атырау – Уральск от 15 709 тенге. Детям до 14 лет включительно скидка 50%, - сообщили в авиакомпании.
Прямые рейсы между городами ожидали уральские вахтовики. Не имя возможности добраться на самолёте и поезде, они вынуждены были пользоваться услугами такси. После подорожания сжиженного газа стоимость проезда повысилась до 7-8 тысяч тенге. Однако безопасность это не гарантирует - в середине февраля всего за неделю дороге произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Проблемы возникают и с автобусами - вахтовикам текущее расписание неудобно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.