- Стоимость перелёта Атырау – Уральск от 15 709 тенге. Детям до 14 лет включительно скидка 50%, - сообщили в авиакомпании.Прямые рейсы между городами ожидали уральские вахтовики. Не имя возможности добраться на самолёте и поезде, они вынуждены были пользоваться услугами такси. После подорожания сжиженного газа стоимость проезда повысилась до 7-8 тысяч тенге. Однако безопасность это не гарантирует - в середине февраля всего за неделю дороге произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Проблемы возникают и с автобусами - вахтовикам текущее расписание неудобно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
