Власти отказались от фейерверка из-за эпидситуации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом сообщили в городском штабе по предупреждению распространения COVID-19 в Алматы.
- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавируса, в целях предупреждения случаев заражений граждан при массовых скоплениях, праздничный фейерверк 31 декабря в Алматы не планируется, - информировали в штабе.
Стоит отметить, что власти столицы также отказались от салюта. В ЗКО же, которая расположена в непосредственной близости к России (где уже выявили новый вариант коронавируса), фейерверк пройдёт.