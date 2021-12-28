Новый тариф начнёт действовать со второго января 2022 года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», на основании приказа департамента комитета по регулированию естественных монополий утверждены и вводятся в действие новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Новый тариф начнёт действовать со второго января 2022 года.
По подаче воды по распределительным сетям ТОО «Батыс су арнасы» новый тариф составит 103,63 тенге за 1 кубометр. Цены указаны без учета НДС. В том числе:
- для населения - 45,15 тенге;
- для государственных учреждений и государственных предприятий – 370,34 тенге;
- для прочих потребителей – 287,17 тенге.
По отводу и отчистке сточных вод в размере 129,47 тенге за 1 м3, без НДС, в том числе:
- для населения – 45,81 тенге;
- для государственных учреждений и государственных предприятий – 512,32 тенге;
- для прочих потребителей – 273,18 тенге.
Таким образом, со второго января тариф на воду для населения составит 101,88 тенге с учетом НДС (водоснабжение - 50,57 тенге, водоотведение - 51,31 тенге). При этом нынешний тариф на воду составляет 72,31 с учетом НДС, то есть вода для уральцев подорожает на 29,57 тенге за кубометр.
Стоит отметить, что в департаменте КРЕМ по ЗКО сообщили, что ТОО "Батыс су арнасы" подавало заявку на утверждение нового тарифа в рамках ЧРМ (чрезвычайная регулирующая мера - прим. автора)
, то есть из-за повышения стоимости стратегического товара, а именно электроэнергии
, которая с начала года уже трижды повысилась.
Между тем в ТОО "Батыс су арнасы" пояснили, что изменение тарифа связано с подорожанием электроэнергии и повышением налоговой ставки.
- Это не подорожание, по сути мы вернулись к тому тарифу, который действовал до 1 августа 2021 года, когда ввели компенсирующий тариф. В последний раз тариф на воду повышался в 2016 году и с тех пор он только снижался, - рассказал корреспонденту "МГ" директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
К слову, это ещё не дифференцированный тариф, который будет действовать в течение пяти лет. Монополист вправе ещё раз подать заявку на повышение тарифа и утвердить его на ближайшие пять лет.
О необходимости повышения тарифа также заявили в АО "Жайыктеплоэнерго
" и ТОО "Орал Таза Сервис
".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.