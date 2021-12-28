Ёлками, гирляндами и сказочными персонажами украсили излюбленные места уральцев, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку Новый Год не за горами и с каждым днём в городе всё отчетливее чувствуется праздничная атмосфера. В нескольких частях города уже установили главный атрибут праздника - красавицу-ёлку. Уральцы уже с удовольствием фотографируются на фоне новогодних декораций и делятся сниимками в социальных сетях. Как украсили Уральск к Новому году Итак, главную ёлку власти решили установить на Площади первого президента, напротив Дворца культуры "Атамекен". Рядом с ней красуются фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Высота ёлки составляет 22 метра, украшена она разноцветными шарами и гирляндами. Как украсили Уральск к Новому году Уральцы уже привыкли, что главная ёлка города ежегодно устанавливается на площади имени Абая. В этом году на этом месте решили украсить живое дерево. Разноцветные банты, игрушки и гирлянды особенно красиво смотрятся в тёмное время суток. Здесь же установлена инсталляция "2022", а любители пофотографироваться могут сделать красивые кадры на фоне конструкций из гирлянд. Как украсили Уральск к Новому году Не менее красивая ёлка радует посетителей городского парка культуры и отдыха. Её установили в самом центре любимого места отдыха горожан - на месте музыкального фонтана. Преимущественно ель украшена разноцветной мишурой, переливающимися гирляндами и игрушками. А рядом с ней заняли свои места надувные Дед Мороз и Снегурочка. Как украсили Уральск к Новому году В быстроразвивающемся районе города - в посёлке Зачаганск красуется ещё одна ёлочка. Её можно найти в сквере по улице Монкеулы. Там же вы найдете надпись "Жана Жылынызбен!", а так же конструкции из гирлянд в виде подарочных коробок. Как украсили Уральск к Новому году Возле ТРЦ "Орал" в шестом микрорайоне установлена ещё одна красавица, а рядом с ней конструкции из гирлянд в виде снежинок, ёлочных шаров, подарков и снеговика. Напомним, на празднование Нового года в этом году из городского бюджета выделены семь миллионов тенге. На эти деньги предусмотрено проведение детских утренников, новогодний фейерверк, праздничное оформление города. Кстати, в отличие от столицы, в Уральске всё же планируют порадовать горожан традиционным новогодним фейерверком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы городского акимата в социальных сетях