- Дом площадью 120 квадратных метров сгорел полностью. Предварительная причина пожара - хлопок газового баллона. Три человека получили ожоги, они были госпитализированы в больницу. 70-летний хозяин дома получил 10% ожога, его 67-летняя супруга - 15% ожога и 46-летний сын - 5% ожога, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Сегодня, 28 декабря в 12:31 загорелся частный жилой дом в посёлке Мичурино района Байтерек.В 14:00 пожар ликвидировали. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что 46-летний мужчина госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. Он получил термический ожог лица и шеи, сейчас направлен на амбулаторное лечение. Остальных пострадавших доставили в Областную многопрофильную больницу, но от госпитализации они отказались.