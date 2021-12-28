Импортировать электроэнергию у соседней страны Казахстан будет ещё несколько лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый цех по производству трансформаторов запустят в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сказал министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.
- Планируем, потому что нам этот объём необходим. Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнёрами из России проводим. Объём закупаемой у России электроэнергии будет в среднем варьироваться от времени суток. Но мы полагаем, что это будет порядка от 500 до 1 000 мегаватт. Что касается цены, то по цене переговоры ещё проводятся. Но понятно, что это будет все осуществляться силами частных компаний, - пояснил глава Минэнерго.
По словам Мирзагалиева, необходимость импорта электроэнергии из России будет сохраняться на протяжении последующих 3-5 лет. Так как строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет, в этот период страна будет закупать электроэнергию. Ранее сообщалось, что страны обсуждали вопрос поставок электроэнергии из-за опасности дефицита. По словам представителя российского холдинга «Интер РАО», компания могла бы поставлять в Казахстан около 600 МВт электроэнергии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.