– Почему премии получают только бухгалтеры? На наши возмущения директор ответил нам: "Вы кто такие?" Разве это правильно? Он сам не соблюдает этику. Пусть попробует отдежурить хотя бы одну смену. Это очень сложно, но мы никогда не жаловались, - посетовала Айбану Жумажанова.

– Ежемесячно с заработной платы у меня удерживают 22%. Помимо этого, каждый раз я недосчитываюсь 1 000-2 000 тенге, и такая проблема не только у меня. А в бухгалтерии всегда посчитают и скажут, что всё в порядке. Вроде мелочь, а всего в больнице работают около 500 человек, - говорит Акуштап Арыстан.

– День валюты и день финансиста отмечаем всей страной. Поэтому за счёт платно оказанных услуг мы решили выплатить премии нашим бухгалтерам. Нашу инициативу поддержали в управлении здравоохранения. Но это вызвало волну недовольства со стороны других работников. Никакой скрытой бухгалтерии у нас нет, - подчеркнул Бадашев.

Около 100 работников областной детской многопрофильной больницы пожаловались, что руководство проявляет предвзятое отношение.Некоторые сотрудники и вовсе заявили, что не всегда получают положенную заработную плату. Сотрудница медицинского учреждения Гульсим Макеева говорит, что недавно она покупала квартиру в ипотеку и ей нужно было предоставить выписку. Тогда в бухгалтерии ей выдали квитанцию, что её зарплата составляет от 120 до 150 тысяч тенге, хотя по факту она, работая санитаркой, на руки получает всего 64 тысячи тенге.Директор больницы Бекет Бадашев заявил, что во всём виновата пандемия. Из-за карантина пришлось закрыть платную поликлинику и доходы учреждения сократились. Долг больницы, по его словам, составляет более 134 миллионов тенге, из которых 56 миллионов - задолженность за лекарства. Но несмотря на это, зарплату своим сотрудникам он старается выплачивать вовремя.Он заявил, что намерен вернуть выплаченную бухгалтерам премии. Остальным же сотрудникам сообщил, что к новогодним праздникам денежных вознаграждений ждать не стоит.