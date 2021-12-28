Медики детской больницы Уральска не понимают, почему премию получают только бухгалтеры
Работники медицинского учреждения заподозрили в этом коррупционное составляющее, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Около 100 работников областной детской многопрофильной больницы пожаловались, что руководство проявляет предвзятое отношение.
– Почему премии получают только бухгалтеры? На наши возмущения директор ответил нам: "Вы кто такие?" Разве это правильно? Он сам не соблюдает этику. Пусть попробует отдежурить хотя бы одну смену. Это очень сложно, но мы никогда не жаловались, - посетовала Айбану Жумажанова.
Некоторые сотрудники и вовсе заявили, что не всегда получают положенную заработную плату. Сотрудница медицинского учреждения Гульсим Макеева говорит, что недавно она покупала квартиру в ипотеку и ей нужно было предоставить выписку. Тогда в бухгалтерии ей выдали квитанцию, что её зарплата составляет от 120 до 150 тысяч тенге, хотя по факту она, работая санитаркой, на руки получает всего 64 тысячи тенге.
– Ежемесячно с заработной платы у меня удерживают 22%. Помимо этого, каждый раз я недосчитываюсь 1 000-2 000 тенге, и такая проблема не только у меня. А в бухгалтерии всегда посчитают и скажут, что всё в порядке. Вроде мелочь, а всего в больнице работают около 500 человек, - говорит Акуштап Арыстан.
Директор больницы Бекет Бадашев заявил, что во всём виновата пандемия. Из-за карантина пришлось закрыть платную поликлинику и доходы учреждения сократились. Долг больницы, по его словам, составляет более 134 миллионов тенге, из которых 56 миллионов - задолженность за лекарства. Но несмотря на это, зарплату своим сотрудникам он старается выплачивать вовремя.
– День валюты и день финансиста отмечаем всей страной. Поэтому за счёт платно оказанных услуг мы решили выплатить премии нашим бухгалтерам. Нашу инициативу поддержали в управлении здравоохранения. Но это вызвало волну недовольства со стороны других работников. Никакой скрытой бухгалтерии у нас нет, - подчеркнул Бадашев.
Он заявил, что намерен вернуть выплаченную бухгалтерам премии. Остальным же сотрудникам сообщил, что к новогодним праздникам денежных вознаграждений ждать не стоит.
