Пожар произошёл сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иномарка сгорела в Уральске По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, Volkswagen Golf загорелась в 09:16 в районе 2-ой дачной.
- Пожар ликвидирован в 09:42. Предполагаемая причина возгорания - искра. На месте работали одна единица техники и семь огнеборцев, - отметили в пресс-службе ведомства.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Иномарка сгорела в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО