Стала известна ещё одна локация, где могут построить АЭС, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Слухи о строительстве АЭС в Мангистау встревожили казнет Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay При выборе рассматривались сейсмичность, инфраструктура и энергопотребление региона. Об этом сказал министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
- В шорт-листе сейчас две локации. Одна - это посёлок Улкен (Алматинская область), вторая - город Курчатов (ВКО). Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры выглядит интереснее, приоритетнее, потому что там проходит линия «Север-Юг», линия электропередач 500 киловольт. Кроме того, посёлок Улкен находится ближе к основным нашим потребителям - это Южный регион, - сообщил Мирзагалиев в ходе брифинга в СЦК.
Глава Минэнерго отметил, что проведённый баланс электроэнергии до 2035 года показал необходимость строительства АЭС. Возведение станции в среднем занимает 10 лет. Первого сентября в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Третьего сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.