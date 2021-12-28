Полиция начала досудебное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пьяного полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео с жестоким обращением с воспитанниками частного детского сада появилось в сети накануне. Полиция сразу возбудила уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением». Сегодня, 28 декабря, стало известно, что воспитательница, которая била детей, покончила с собой.
- Гражданка 1979 года рождения покончила жизнь самоубийством. В настоящее время управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.