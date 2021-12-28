- 25-летний водитель Mercedes-Benz на 108 километре дороги Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Van Hool. В салоне легковой автомашины находились шесть человек, трое из них погибли на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области Авария произошла около 21:40 27 декабря в Жамбылском районе.Ещё троих с различными травмами госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Полиция проводит досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.