- Один из них ранее судим за грабёж, второй - за хранение наркотических средств. Задержанные пояснили, что они выпивали спиртные напитки. В это время им позвонил пьяный земляк и пригласил в гости, при этом пообещал заплатить за такси. Когда они приехали, он сказал, что пошутил и не стал рассчитываться за такси. На этой почве возник конфликт, в ходе которого, они вдвоём избили земляка и скрылись, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Изображение c сайта Pixabay В полицию Алматинской области обратились сотрудники Карасайской больницы. В реанимации скончался 36-летний мужчина с признаками насилия. Двух подозреваемых в его избиении задержали в течение суток - уроженцы Карагандинской области работали в регионе на автомойке.Подозреваемым на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.