Первую партию могут поставить уже в декабре, передаёт Sputnik Казахстан. «Спутник Лайт», возможно, будут выпускать в Казахстане Иллюстративное фото с сайта Pixabay С декабря по январь в страну планируют завезти 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
- Планируется пока порядка одного миллиона доз вакцины поставить уж в первом квартале 2022 года, - сказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова в кулуарах правительства.
Напомним, в качестве бустерной дозы вакцины против COVID-19 казахстанцам предлагают только отечественный препарат QazVac. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации. В середине декабря экс-министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что использовать «Спутник V» для ревакцинации нельзя, так как вакцина имеет два разных компонента. Поэтому в качестве бустерной дозы будут использовать препарат «Спутник Лайт» (по составу как первая доза «Спутник V»). Премьер-министр в ходе заседания правительства заявил, что в первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около девяти млн человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.