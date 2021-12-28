Время чудес: «Мой Город» поздравил героев своих публикаций
Поздравлять, дарить хорошее настроение и подарки к Новому году - это прочно сложившаяся традиция нашей редакции. Акцию мы впервые провели в 2014 году. И с тех пор ни разу не пропускали, несмотря на кризис и даже пандемию.
Сначала это был парад Снегурочек, благотворительность в детских домах, с закрытием которых мы решили накануне Нового года немного поднять настроение наших маленьких героев - девчонок и мальчишек и совсем ещё малышей.
Это детки, которые несмотря на маленький возраст, успели побороться за своё здоровье и даже жизнь! Это наши герои, это наши победители. А ещё среди них есть дети, потерявшие родных, а также семьи, оказавшиеся в трудном положении.
Всего мы собрали 15 семей, а это без малого почти 50 (!) детей. В этом как всегда нам помогли наши партнёры, которые за эти 8 лет стали нашими друзьями и малышей знают порой лучше нас.
Акцию запланировали на 24 декабря. За пару дней до дня Х наша редакция напоминала подсобку крупного продуктового магазина. В продуктовые корзины входили крупы, мясо, колбасы, растительное и сливочное масло, сахар, мука, чай, макароны, молоко и ещё много-много всего! Продукты расфасовывали в отдельном кабинете, и выглядело это так:
Также каждому ребёнку был вручен новогодний подарок!
Мы вам коротко расскажем о каждом, кого поздравили в преддверии праздника.
Платье, корона и выступление
Наверняка наши читатели хорошо помнят малышку Раяну, которой был поставлен страшный диагноз - цирроз печени, ей требовалась пересадка органа и родители искали донора. С тех пор прошло почти пять лет. Каждый год Дед Мороз и Снегурочка не оставляют нашу маленькую героиню без внимания и нас очень радует, что наша маленькая принцесса практически оправилась от болезни. Снегурочку девочка встретила в нарядном платье, с короной и даже подготовила маленькое выступление. Но расстроилась, что с нами не было Деда Мороза (к сожалению, дефицитным оказался дедушка, не всем его хватило). Получив свой сладкий подарок, Раяна оттаяла и разрешила Снегурочке обнять ее.
Больше не буду болетьАнастасия Бузгон тоже является частой героиней наших публикаций. Девочка - инвалид детства, врачи диагностировали у неё спиномозговую грыжу, кроме этого на пятке образовалась мозоль, которая переросла в более сложную форму. Каждые полгода Настя вместе с мамой вынуждена ездить на лечение, деньги на которое собираются с помощью неравнодушных граждан. Нас девочка встретила возле красивой ёлки, сказала, что хорошо себя чувствует и очень рада видеть Снегурочку. Несмотря на то, что ей было сложно вставать на ноги, Настя всё же с радостью сфотографировалась с любимыми героями. Мама девочки поблагодарила нас за оказанное внимание, а сама Настя пообещала постараться больше не болеть.
Хочу на ручки к Снегурке!
Читатели "МГ" сейчас с волнением следят за судьбой маленькой Амины, которая родилась без ушка и постепенно теряет слух. Периодически мы объявляем сбор на операцию, которая делается до двухлетнего возраста. Необходимую сумму, к сожалению, ещё не набрали, но семья не теряет надежду. Приходу Снегурочки малышка не была готова, девочка только проснулась и сначала даже немного напугалась. Но со временем малышка освоилась, стала улыбаться, тянутся к Снегурочке и даже взобралась к ней на коленки. Сладкий подарок Амина тоже оценила и была очень рада целой коробке вкусностей.
Маску пришлось снять
Маленькая Фатима со сложным диагнозом СМА (спинально-мышечная атрофия - прим. автора) перед приходом Снегурочки принимала свои ежедневные процедуры и спустя некоторое время мама на руках вынесла её к гостям. Малышка внимательно разглядывала посетителей. Увидев Снегурочку в маске, она сильно испугалась и начала плакать. Мама Фатимы говорит, что дочь настолько уже боится докторов, что пугается всех, кто подходит к ней в маске. Снегурочке ничего не оставалось, кроме как снять её. Только тогда Фатима успокоилась и начала тянуть ручки к сказочному персонажу. Сладким подаркам, конечно же, больше обрадовались старшие братья и сёстры Фатимы. Мама малышки поблагодарила гостей за визит, а читателей за то, что не остаются в стороне и помогают собрать один миллиард тенге на заветный укол.
Утро началось с поздравлений
Казахстанцы наверняка помнят девочку Балаусу из многодетной семьи Утегеновых, проживающей в посёлке Круглоозёрное. На её лечение каждые полгода мы регулярно объявляем сбор. Девочка страдает редким заболеванием целиакия и нуждается в постоянной реабилитации в Самаре. В этом году Деду Морозу и Снегурочке, к сожалению, не удалось застать Балаусу дома, она вместе с мамой находится в России и проходит курс лечения. Зато новогодним героям обрадовались братья и сестры Балаусы, а их у неё семь. Ребята пообещали передать сестре привет от Деда Мороза и вручить ей порцию сладостей.
Стишки в полголоса
А в семье Виктории Хусаиновой пополнение, совсем недавно на свет появился ещё один ребенок. В 2017 году её первый муж погиб в септике, спасая ребенка, и вот спустя четыре года женщина вновь стала счастливой женой. Её старшие сыновья заметно подросли. Марат, Игнат и Егор были рады встрече, и пока их братик сладко сопел в колыбели, они поблагодарили Снегурочку за визит и за сладкие подарки.
Подарки доставили автобусом
Не оставили без внимания и мать-одиночку Викторию Столбоушкину. Она, несмотря на четвёртую степень рака шейки матки, воспитывает двух прекрасных девочек: 9-летнюю Биату и 8-летнюю Полину. Виктория из-за нехватки денег не смогла снимать жильё в городе и перебралась в село. С помощью отзывчивых казахстанцев ей удалось купить старенький домик. А в этом году ей помогли провести газ.
Продукты для Виктории мы передали через водителя поселкового автобуса. Сама Виктория приехать не смогла, все деньги уходят на лекарства, позволить купить себе зимнюю обувь она не может.
- Главное, чтобы дети были сыти и одеты, - говорит женщина.
А спустя пару часов она прислала фотоотчёт о получении Новогодних подарков и продуктовой корзины.
Достижения есть и это только начало
Посетили мы маленькую Раяну Нурболат. Этой крохотной девочке приходится бороться с целым букетом болезней. У неё гидроцефалия, поликистоз, множественные атрофические изменения вещества головного мозга и симптоматическая эпилепсия. Редакция «МГ» объявляла для неё сбор и девочка проходила реабилитацию в Алматы.
Когда к Раяне пожаловала Снегурочка, маленькая принцесса только проснулась. Её мама говорит, что после реабилитации дочь начала делать первые попытки что-то сказать, улыбается, реагирует на окружающих и для них это большое достижение.
- Наши казахстанцы, - самые сплоченные и дружные. Они не оставляют в беде даже совершенно чужих людей. Я всегда буду благодарить каждого за помощь, которую нам оказали. Пусть все дети будут счастливы и никогда не болеют, - сказала мама Раяны.
Будущая модель
Ну, а этот позитивный маленький Санта ждал нас с самого утра. Об этом нам рассказала мама Эмира Мухамбета - Айсулу. В декабре прошлого года Эмиру пришлось перенести четырёхчасовую операцию - у малыша краниостиноз, тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. Кроме этого, у него наблюдалась ярко выраженная деформация черепа.
О страшном недуге сейчас напоминает лишь шрам на голове. Ему ещё предстоит не один поход к врачу, но самое страшное уже позади. Его мама делает всё, чтобы в будущем у мальчика не было комплексов. Сейчас Эмир участвует в модельном конкурсе красоты. Эх, этот красавчик разобьёт не одно женское сердце.
Кстати, желающие поддержать малыша могут пройти по ссылке и проголосовать за него.
Уже традиция - со своим Дедом Морозом
Уже второй год Дед Мороз и Снегурочка приезжают в гости к 32-летней Светлане Ивановой. О ней журналисты узнали из социальной сети. Девушка на своей странице опубликовала фото трёхметрового Деда Мороза, которого она слепила с племянниками во дворе своего дома. Как оказалась, такие старания девушка прикладывает для того, чтобы создать новогоднюю сказку для детей, и чтобы они почаще были на свежем воздухе. Она воспитывает своих четверых племянников, которых бросила мама.
Было заметно, что принимать подарки им было неловко. Позже Света прислала трогательное сообщение в редакцию «МГ».
- Спасибо! Дети очень рады. Им очень понравился праздник. Даже не ожидали, что всё будет с музыкальным сопровождением. Я и сама счастливая как ребёнок. У меня в детстве вообще ёлок не было, пока в 15 лет не начала её ставить сама. С наступающим! - написала Светлана.
Илья видит Деда Мороза - это ли не счастье?
Самый юный наш герой публикаций в этом году Илья Смирнов. Полугодовалый малыш мог ослепнуть, у него глаукома обеих глаз. Редакция «МГ» объявляла сбор на операцию. К счастью, всё сложилось благополучно, ему уже провели операцию на правый глаз. Теперь малышу предстоит ещё одна операция 10 января в той же клинике. Семье необходимо собрать 1,2 миллиона тенге.
Во время поздравлений, малыш разглядывал Деда Мороза и Снегурку. Для Галины - это настоящее счастье, понимать, что ребёнок видит, ведь всё могло сложиться по-другому.
Ждём вас каждый год
Радости не было предела, когда все малыши семьи Скороцовых увидели новогодних персонажей. Они подготовились основательно – каждый из них рассказал стих Деду Морозу.
Наверняка все помнят историю Екатерины Скворцовой, с мужем они воспитывают шестерых детей. Раньше семья жила в плохо отапливаемом доме в отдалённом дачном обществе. Но после выхода публикации неизвестная женщина подарила семье трёхкомнатный дом в селе Подстепное Теректинского района.
Сейчас семья живет скромно, работает только глава семейства. Катя только успевает встречать и провожать детей со школы, готовить, стирать, убирать.
Она благодарит всех спонсоров и редакцию «МГ» благотворительной акции.
- Это большая помощь и поддержка для нас. Благодаря вам, мы ждём всей семьей этого праздника. Будто произойдёт какое-то чудо, - сказала Катя.
Спасибо, что не забываете нас
Читатели с грустью вспоминают трагическую историю многодетной семьи Хайрашевых. В августе прошлого года у матери семерых детей обнаружили рак и она скоропостижно скончалась. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи Ержигита Хайрашева, они никогда ни у кого не просили помощи. Но когда не стало жены, ему пришлось жить по-другому, без поддержки любимой. После случившегося неравнодушные казахстанцы купили семье дом.
Семья Хайрашевых встречала гостей в новом доме. Дети очень радовались сладким подаркам. А после встречи Ержигит отправил фото в редакцию, где они всей семьей накрыли стол из продуктовой корзины со словами благодарности.
- Нам очень приятно, что о нас не забывают, - сказал глава семейства.
Праздник - значит приедете вы
Грустная история произошла и в семье Захватовых. Глава семейства Василий в 2012 году остался один с сыном и двумя дочерьми, когда его супруга Ольга умерла от перепада давления. На протяжении многих лет редакция «МГ» поздравляла детишек с Новым годом. Мужчина делал всё возможное, чтобы обеспечить детей.
Выяснилось, что недавно умер и сам Василий, детей усыновила крёстная мама Елена, которая встретила гостей у себя дома. Дети уже подросли, а женщина пытается заменить им и отца, и мать.
Елена говорит, что и в этом году они ждали подарков.
- Они же дети, скоро праздник, а значит должны приехать вы, - сказала женщина.