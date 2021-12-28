Новое ограничение могут ввести с пятого января 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности главы Минздрава Жандос Буркитбаев в ходе заседания правительства предложил ввести новые ограничения из-за быстро распространяющегося COVID-варианта Omicron.
- Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торговые дома, ТРЦ, торговые сети, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, караоке, отделения АО «Казпочта», ЦОНы только лицам, имеющим «зелёный» статус в Ashyq, - озвучил Буркитбаев.
Норму предлагают ввести c пятого января следующего года. По словам представителя министерства, увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения ситуации в стране. Пока же в стране ситуация стабильная. Это подтверждается преобладанием числа выздоровевших над заболевшими, отметил спикер. Напомним, ограничение по входу в ТРЦ и ТД для лиц с безопасным статусом уже действует в нескольких городах Казахстана. Накануне главный санврач ЗКО подписал новое постановление, согласно которому посещать ЦОНы могут только жители с «зелёным» статусом.